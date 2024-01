Calciomercato Milan, rimane uguale l’offerta per Krunic: 4,5 milioni dal Fenerbahce

Il Fenerbahce non alza l'offerta per Rade Krunic, centrocampista bosniaco del Milan. 4,5 milioni di euro offerti ai rossoneri

Il Milan vince e convince contro l' Empoli con il risultato di 0-3. La società si sta occupando anche del calciomercato. Non è di certo un mistero che Rade Krunic sia nel mirino del Fenerbahce . Lo è dall'estate scorsa, prima volta in cui il celebre club della capitale turca si interessò al centrocampista classe 1993, sul quale però si posò il veto di mister Pioli, che lo riteneva un suo fedelissimo e una pedina della quale era impossibile privarsi. Mesi dopo, la situazione è totalmente cambiata e Krunic viaggia ai margini della rosa rossonera, mancando peraltro da un po' di allenarsi con il gruppo.

Secondo quanto raccolto da TMW: l'offerta del club turco è sempre lì ed è sempre quella, si attesta intorno ai 4,5 milioni di euro e difficilmente sarà alzata nelle prossime ore. Al momento la situazione vive una fase di stallo e non è assolutamente da escludere che la società turca possa decidere di virare su un altro obiettivo. I prossimi giorni saranno insomma decisivi per capire se la cessione del centrocampista del Milan sarà possibile o meno.

Intanto, nella conferenza stampa della vigilia rispetto alla partita poi vinta sul campo dell'Empoli, Pioli aveva parlato così della situazione del suo centrocampista: "In questo momento per lui e per noi è meglio che stia cercando un'altra squadra. Non è vero che si è fatto fuori da solo, sono io che ho fatto delle scelte perché ho visto che il rendimento non era più quello di prima".