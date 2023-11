Sampdoria, Corriere dello Sport: “Palermo e Corini bivio per Pirlo Maran e Iachini..”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport pubblica un focus sulla crisi profonda della Sampdoria di Andrea Pirlo, impelagata in piena zona retrocessione nella classifica del campionato di Serie B. Un avvio di stagione a dir poco deludente per la compagine blucerchiata. che forse non nutriva velleità di promozione diretta in Serie A ma di certo non poteva prefigurare una partenza così negativa. I tifosi doriani che hanno stoicamente seguito la squadra anche all'Arechi di Salerno, dove la formazione di Inzaghi ha rifilato un poker senza appello alla squadra blucerchiata, manifestano delusione e legittimo dissenso. L'avvento del binomio Radrizzani-Manfredi ha certamente salvato il club ligure, scongiurando il fallimento della società, ma la classifica attuale è disastrosa e figlia di molteplici fattori. La guida tecnica ha le sue responsabilità. anche se la rosa allestita in sede di calciomercato estivo da Legrottaglie ed il suo staff ha evidenziato limiti evidenti sul rettangolo verde. Mancano continuità di prestazioni e risultati ma, soprattutto, non si intravede un'identità tattica nitida ed un impianto di gioco tangibile. Al netto degli alibi legati ai numerosi infortuni, Pirlo potrebbe proprio pagare l'incapacità di conferire un riconoscibile marchio di fabbrica alla sua squadra in questa prima parte di stagione. Come sottolinea il noto quotidiano sportivo nazionale, la gara contro il Palermo per Pirlo rappresenta un bivio decisivo. L'ennesima sconfitta probabilmente schiuderebbe lo scenario del cambio di guida tecnica, nel tentativo di imprimere una svolta in casa blucerchiata. Tramontata l'ipotesi Inzaghi, con l'ex Reggina approdato sulla panchina della Salernitana, i profili più gettonati in caso di esonero di Pirlo sono quelli di Rolando Maran e Beppe Iachini. Il tecnico marchigiano firmò già un'impresa alla guida della Sampdoria nel 2011-2012, centrando la Serie A partendo dall'ultimo posto in classifica al momento del suo arrivo.