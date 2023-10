Salernitana-Sampdoria 4-0, Inzaghi travolge Pirlo e vola agli ottavi di Coppa Italia

Inzaghi schianta Pirlo e porta la Salernitana agli ottavi di Coppa Italia contro la Juventus. Batosta Sampdoria in vista del Palermo.

Una partita senza storia. Alle 18.00 è andata in scena la sfida all'"Arechi" tra Pippo Inzaghi e Andrea Pirlo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, con in palio il passaggio agli ottavi della manifestazione contro la Juventus di Allegri. La Sampdoria paga l'eccessivo turnover che invece premia la Salernitana. In questo match sono stati premiati i talenti di Ikwuemesi e di Tchaouna, mattatori della serata che hanno deciso la gara.