Calciomercato Sampdoria, Audero conteso da Inter e Lazio: ecco i nomi dei sostituti

La porta, invece, resta un'incognita. Emil Audero - come in precedenza Falcone - non è molto felice di giocare in cadetteria. Secondo quanto riportato da "SampNews24", l'ex Juventus è finito nel mirino di Inter e Lazio, entrambe alla caccia di un secondo portiere affidabile. Di conseguenza, è necessario cercare per Andrea Pirlo, un'eventuale sostituto di rilievo importante.