Calciomercato Sampdoria, si guarda ancora in casa Sassuolo: c’è l’idea Consigli

Dopo l'arrivo del difensore Gianluca Ferrari, tornato a vestire la maglia blucerchiata, la Sampdoria potrebbe pescare ancora una volta dalla rosa del Sassuolo per rinforzarsi in vista della prossima Serie B.

Secondo quanto riportato da La Repubblica (edizione Genova), le attenzioni del club ligure si sarebbero rivolte ad Andrea Consigli, portiere classe 1987 dalla notevole esperienza in Serie A. L'ex Atalanta potrebbe fare da chioccia a Wladimiro Falcone, giovane prospetto su cui il tecnico Andrea Pirlo intende puntare per il prossimo campionato cadetto. Viceversa, come sottolinea il quotidiano, Emil Audero sembrerebbe allontanarsi da Genova.