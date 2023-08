Rinforzo nel reparto offensivo per la Reggiana di Alessandro Nesta: fatta per l'ex Palermo Luca Vido. I dettagli

Dopo l'arrivo di Manolo Portanova, la Reggiana mette a segno un altro acquisto. Dall'Atalanta arriva Luca Vido, attaccante classe 1997 reduce da una stagione in Serie B con il Palermo. Il fantasista veneto va a rinforzare il parco offensivo del tecnico Alessandro Nesta, in vista di un campionato che si preannuncia combattuto. Venticinque presenze e un gol lo scorso anno in maglia rosanero, alla corte di Eugenio Corini.