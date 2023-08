Calciomercato Sampdoria, si punta Borrelli del Frosinone ma Di Francesco chiede…

Continua imperterrito il toto-nomi per il ruolo da centravanti in casa Sampdoria dopo la partenza verso l'Arabia Saudita di Manolo Gabbiadini. Il club blucerchiato, secondo quanto riportato da sampnews24.com, starebbe mirando le proprie attenzioni su Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 che ha conquistato recentemente la promozione in Serie A con il suo Frosinone.

Il club ciociaro sarebbe anche disposto a lasciar partire Borrelli, profilo dall'indiscusso potenziale ma non esattamente al centro del progetto attuale, specialmente in massima serie. Tuttavia, il neo tecnico gialloblù, Eusebio Di Francesco, starebbe chiedendo tempo alla società prima di lasciar partire il ragazzo, per poter individuare un'alternativa in avanti.