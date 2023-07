Calciomercato Sampdoria, Verre si è integrato con Pirlo e può restare. C’è un nodo…

Pirlo vuole testare fino in fondo le sue qualità, prima di sceglierne il futuro ma ci sarebbe ancora un nodo da scogliere, come riportato da sampnews24.com, relativo all'ingaggio percepito dal giocatore. I liguri, che inizieranno il prossimo campionato di Serie B partendo con due punti di penalizzazione, vedono una cifra attuale per Verre fuori dai propri parametri. Pertanto, sarà una decisione del club blucerchiato quella di continuare a puntare sull'ex Verona e Perugia che per il momento è ben motivato dal tecnico e sarebbe pronto a guidare la Samp verso il vertice alto della classifica.