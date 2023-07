Alessandria-Sampdoria 0-1, La Gumina decisivo per Pirlo: gol vittoria dell’ex Palermo

La Sampdoria si prepara alla prossima Serie B con un'amichevole estiva contro l'Alessandria, formazione piemontese che nello scorso campionato di Serie C si è classificata alla diciassettesima posizione del girone B. Quarto successo consecutivo per i blucerchiati allenati da Andrea Pirlo che al "Moccagatta" si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie al gol decisivo di La Gumina. Il prossimo impegno ufficiale dei liguri andrà in scena al "Ferraris" il prossimo 14 agosto contro il SudTirol in Coppa Italia.