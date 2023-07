PALERMO-LEGNAGO 1-1, PAGELLE: OK STULAC, GOMES E VASIC. BRUNORI GOL, INSIGNE…

DESPLANCHES - 6 All'esordio in maglia rosa non deve compiere interventi particolarmente rilevanti. Bravo nella gestione del primo possesso con la sfera tra i piedi, impeccabile nell'ordinaria amministrazione.

PIGLIACELLi - 6 Entra nella ripresa, quando il Legnago cresce e si fa vivo in varie occasioni dalle sue parti. Non è chiamato a parate difficili, ma vede un paio di conclusioni sfilare vicino al palo. Intuisce il rigore di Rocco, ma la conclusione del giocatore del Legnago è secca e angolatissima.

LUCIONI - 6 Prestazione lucida, autorevole ed in scioltezza, si preoccupa più di dare tempi e indicazioni alla linea difensiva che non di arginare un Legnago quasi mai pericoloso dalle sue parti.

NEDELCEARU - 5 Partner di Lucioni nella prima frazione, zero sbavature e zero rischi. Primo tempo in surplace, senza sollecitazioni significative dal reparto offensivo della formazione di Donati. Abbassa l'asticella dell'attenzione nella ripresa, commettendo l'ingenuo e vistoso fallo che propizia il rigore del pari veneto.