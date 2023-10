Salernitana-Sampdoria, probabili formazioni: Inzaghi con Bohinen. Pirlo, ok La Gumina

Sfida all'"Arechi" tra Pippo Inzaghi e Andrea Pirlo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: in pali il passaggio agli ottavi della manifestazione dove la vincente affronterà la Juventus di Allegri. Salernitana e Sampdoria vogliono regalarsi una boccata d'ossigeno dopo le rispettive difficoltà che attraversano nei rispettivi campionati di pertinenza. Campani impelagati in zona retrocessione in Serie A ed ancora alla ricerca della prima vittoria con Inzaghi alla guida, l'ex tecnico della Reggina è subentrato a Paulo Sousa ma non è ancora riuscito ad imprimere una svolta in termini di risultati. Blucerchiati che annaspano nel torneo cadetto, la sconfitta contro il Sudtirol ha ribadito le croniche criticità registrate in questo avvio di stagione da Verre e compagni, dopo il successo a Marassi contro il Cosenza, primo tra le mura amiche. Tra i granata chance per il portiere Costil in luogo di Ochoa e per Gyomber chre avrà una maglia da titolare in difesa. Turnover massiccio per Inzaghi in tutti i reparti: spazio e minutaggio concesso anche a Bohinen e Sambia. Possibile porzione di match anche per l'ex Crotone Simy. Sampdoria che giocherà al meglio le sue carte ma è già concentrata sul prossimo e delicato impegno di campionato contro il Palermo guidato da Corini. La sfida in terra campana consentirà a Pirlo di vedere all'opera Ricci, Jasami, Delle Monache e l'ex attaccante di Palermo e Ternana, Nino La Gumina. Arbitrerà la gara il signor Manganiello della sezione di Pinerolo, fischio d'inizio previsto per le ore 18.