Genoa-Salernitana, Inzaghi: “Usciremo da questo periodo se tutti daranno sé stessi”

“Nel secondo tempo ho visto la squadra che vorrei vedere per 90 minuti, ma dobbiamo fare di più. Anche fisicamente siamo venuti fuori. Abbiamo del timore da scacciare. Abbiamo tenuto in mano la partita e probabilmente avremmo meritato il pareggio, ma conserviamo troppe scorie che vanno cancellate. Siamo partiti male, ma andremo avanti col lavoro. Ho scelto un centrocampo a tre con Candreva un po’ più alto per pressare in avanti e quando l’abbiamo fatto abbiamo indotto il portiere del Genoa a rinviare lungo. Pensiamo a passare il turno in Coppa Italia e poi ci concentreremo sul Napoli. Sono clamorose le occasioni mancate da Mazzocchi e Dia. Sono convinto usciremo da questo periodo negativo a patto che ognunno darà tutto sé stesso“.