Salernitana, Iervolino: “Candreva da Nazionale. Obiettivo salvezza. Futuro…”

Roma-Salernitana è stata una partita dalle mille sfaccettature. Prestazione di livello da parte della compagine di Paulo Sousa che ha costretto al pari la formazione di José Mourinho all'Olimpico, accarezzando a lungo il sogno di esordire nel nuovo campionato di Serie A con un prestigioso blitz esterno in casa dei giallorossi. Tra i protagonisti della sfida tra la squadra capitolana e la compagine campana, Antonio Candreva autore di una doppietta. Del talentuoso centrocampista offensivo ex Inter e Lazio ha parlato quest'oggi il patron della Salernitana Danilo Iervolino nel corso del format radiofonico "Massimo Campionato" su Radio TV Serie A con RDS.

CANDREVA - "La partita contro la Roma è stata bellissima, Candreva è un grande campione e ha realizzato due gol con due prodezze balistiche incredibili. Lo sogno in Nazionale, anche se non è più un giovincello meriterebbe di giocare le ultime partite in maglia azzurra per dare un grande contributo. Antonio è un campione dentro e fuori dal campo, è un leader carismatico, fa giocate incredibili e non si risparmia mai".