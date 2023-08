Calciomercato Salernitana, ecco l’attaccante per Sousa: è arrivato Stewart. Dettagli

A sorpresa, la Salernitana del presidente Danilo Iervolino ha chiuso per l’arrivo di Trivante Stewart, attaccante classe 2000 del Mount Pleasant club, con il quale ha messo a segno 18 gol nell’ultimo campionato giamaicano in 26 partite disputate

La Salernitana ha deciso di ripartire da Paulo Sousa in panchina e Morgan De Sanctis come direttore sportivo. Nel segno della continuità, in vista dell'imminente inizio della Serie A 2023/2024 , il club del patron Iervolino sta mettendo le mani anche sul proprio organico.

Secondo quanto riportato da "Sky Sport" il club granata ha chiuso il colpo per un attaccante che andrà a prendere il posto di Bonazzoli, nel frattempo trasferitosi all'Hellas Verona. Ecco, quindi, Trivante Stewart, punta classe 2000 del Mount Pleasant, società con la quale ha messo a segno 18 gol nell’ultimo campionato giamaicano in 26 partite disputate. Il giocatore in questione è già in città, in attesa delle visite mediche e della firma. È il primo giamaicano ad approdare dal campionato caraibico alla nostra Serie A. Seguiranno aggiornamenti.