Parola a Paulo Sousa. L'allenatore della Salernitana - ai microfoni di Dazn - ha parlato della prestazione di Mazzocchi e compagni, al cospetto della Roma di José Mourinho, nel match pareggiato per 2-2, valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Di seguito, le parole del tecnico granata:

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“Abbiamo fatto due gol dove abbiamo costruito bene, non abbiamo concesso molto in fase di non possesso. Il gol su corner è stata una nostra disattenzione. Sono felice per i ragazzi perché è stato un pre stagione difficile, non abbiamo potuto lavorare al meglio, per numero e condizione. I ragazzi sono andati in campo equilibrati, con intensità mentale e concentrazione. All’inizio siamo andati in difficoltà sulla loro pressione. Non abbiamo potuto spingere come volevamo a destra perché Mazzocchi non è ancora al meglio. Abbiamo avuto difficoltà per i cartellini che ci hanno condizionato. La Roma ha poi messo freschezza in campo. Ho fatto un solo cambio per andare avanti e ci siamo abbassati nel finale. Solo Con Dia siamo andati più in profondità ma era poco. Sono molto felice per l’interpretazione e il coraggio di giocare a viso aperto all’Olimpico per vincere. Ho messo Maggiore in fase di costruzione dietro la prima linea di pressione, ci ha dato tanto in termini di posizione. Lassana li ha messi in diffocoltà, come anche i nostri trequartisti che si sono scambiati”.Candreva e mercato: “Candreva ha fatto un gol bellissimo, avere questi giocatori è importante, è un ragazzo straordinario. Alla fine ha fatto una corsa di quaranta metri per difendere nella nostra area. Cabral? Parlo dei giocatori che ci sono, non parlo di giocatori non nostri”

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