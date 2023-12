Vicenza, Aimo Diana esonerato: da Vecchi e Mignani fino a Delio Rossi. Le opzioni

Il Vicenza ha deciso di esonerare il suo allenatore. La compagine veneta - dopo diciotto giornate di Serie C - è ottava nel girone A , a meno 18 dalla vetta , che sarebbe l'obiettivo. La squadra allestita per competere ai vertici del campionato non sta rendendo al massimo delle sue potenzialità e non sta ottenendo i risultati sperati. Vizi e criticità ascrivibili all'operato di Aimo Diana - secondo quanto comunicato dalla società biancorossa - sollevato ufficialmente dall'incarico questa mattina.

Un punto nelle precedenti due giornate e l'eliminazione dalla Coppa di Lega Pro , avevano già riportato in discussione la posizione dell'ex Reggiana , mai stato al 100% sicuro del posto in casa biancorossa. La sconfitta disastrosa per 4-1 contro il Trento ha portato, prima alle dimissioni dell'ex Palermo Rinaldo Sagramola , amministratore delegato. Poi all'esonero di Diana , allontanato insieme a tutto il suo staff.

Secondo il noto giornalista NicolòSchira, il Vicenza avrebbe individuato alcuni profili che sarebbero idonei alla causa. Infatti, la società veneta in queste ore starebbe sondando il terreno per dei nomi importanti in Lega Pro. Stefano Vecchi e Michele Mignani in primis. Entrambi reduci da un esonero in Serie B dalle panchine di Feralpisalò e Bari, ma protagonisti chi nel 2023, chi nel 2022, di grandi cammini in C. Proprio per questo motivo, il club vicentino sarebbe lieto di puntare su uno dei due. Più sullo sfondo, il nome di Delio Rossi, protagonista di una favola calcistica in quel di Foggia lo scorso anno, che da subentrato ha trascinato fino alla finale playoff, poi vinta dal Lecco di Foschi. Seguiranno aggiornamenti.