Vicenza, caos in società: si dimette Sagramola. A rischio anche il tecnico Diana

Grande caos per il Vicenza. Dimissioni per Sagramola e a rischio anche la posizione del tecnico Aimo Diana

Momento complicatissimo per il Vicenza. La formazione biancorossa, all'inizio della stagione definita una delle serie candidate alla promozione diretta, non sta al momento, mantenendo le aspettative. Cambio della guida tecnica con la scelta che è ricaduta sull'ex Reggiana Aimo Diana che ha portato gli emiliani in Serie B. Lo stesso tecnico non sta riuscendo a trovare la quadra giusta con i risultati che stentano ad arrivare. Due sconfitte consecutive, tre nelle ultime cinque gare, hanno allontanato la società dalle posizioni nobili della classifica. Ottavo posto con ventisei punti conquistati e ben diciotto punti dalla capolista che sembrano ormai insormontabili per la formazione.