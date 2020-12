Vibonese-Palermo, Lucca più Saraniti idea doppio bomber: la strategia di Boscaglia per espugnare il ‘Razza’

“Lucca più Saraniti idea doppio bomber”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Repubblica’, che punta i riflettori su Vibonese-Palermo, gara in programma alle 15.00 allo Stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia. Dopo il tonfo in trasferta contro il Foggia e la vittoria casalinga contro la Casertana, l’allenatore rosanero pretende risposte chiare ed indicazioni utili, sul piano concettuale e strategico, dalla performance dei suoi uomini. La sfida contro la formazione calabrese, così come la gara contro il Bari – le ultime due prima della sosta -, costituisce uno snodo cruciale della stagione non soltanto in termini di classifica, ma anche e soprattuto sul piano morale.

Passare un Natale sotto critica non è certamente l’obiettivo della dirigenza rosanero, che per continuare la rimonta ed implementare la scia virtuosa che gli ha permesso di risalire la china, dovrebbero, quanto meno provare, a conquistare sei punti nelle ultime due gare del 2020. Roberto Boscaglia e il suo staff, in occasione del match contro gli uomini di mister Galfano, dovranno fare a meno dell’infortunato Almici e dello squalificato Marconi, tuttavia, il coach ex Trapani ha le idee chiare. L’idea, è quella di far giocare Lorenzo Lucca e Andrea Saraniti insieme, schierando così il Palermo con “il 4-3-1-2 con i due bomber in campo e Luperini alle spalle nel ruolo di trequartista. In mezzo, in questo caso, giocherebbero Odjer, Broh e Palazzi con Accardi, Somma, Lancini e Crivello a protezione del portiere Pelagotti”, scrive il noto quotidiano.

