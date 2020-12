Vibonese-Palermo, Boscaglia tra dubbi e obiettivi: rosanero al “Razza” per invertire la rotta

Sfatare il tabù trasferta.

E’ questo l’obiettivo del Palermo di Roberto Boscaglia che, alle ore 15.00, affronterà la Vibonese in occasione della gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un vero e proprio banco di prova per la compagine rosanero che – dopo aver sfoderato una reazione impetuosa, carattere, abnegazione ed amor proprio, ritrovando equilibrio, intensità e coralità nello svolgimento di entrambe le fasi di gioco, regolando senza indugi la Casertana – cerca la seconda vittoria stagionale in terra ‘nemica’ di fronte un avversario che fin qui ha avuto un rendimento pressoché identico a prescindere da dove giochi: “La Vibonese è un avversario molto agguerrito che lavora molto sul dinamismo, sono portati a rompere le linee di difesa. Dobbiamo stare attenti al loro recupero palla. E’ una squadra che sa attaccare bene la profondità. Servirà massima attenzione, ci aspetta dunque una gara dura e complicata”, ha dichiarato il tecnico rosanero nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

Tuttavia, il rendimento del Palermo lontano dal terreno di gioco dello Stadio “Renzo Barbera” non è di certo confortante: tre sconfitte, contro Teramo, Bisceglie e Foggia, due pareggi, contro Ternana e Catanzaro ed una sola vittoria contro la Juve Stabia: “Diverso approccio in trasferta? Se andiamo a valutare bene e anche a vivisezionare la trasferta di Foggia non abbiamo approcciato male, ma abbiamo commesso degli errori. Le altre trasferte non buone sono arrivate all’inizio del campionato, domani servirà confermare il buon momento. Giocare in casa chiaramente è diverso, ma bisogna avere un atteggiamento propositivo e positivo”, ha spiegato l’allenatore originario di Gela.

Archiviata l’emergenza sanitaria legata ad infortuni e focolaio Covid, Boscaglia e il suo staff dovranno fare a meno soltanto di Alberto Almici e dello squalificato Ivan Marconi, fermato per un turno dal Giudice Sportivo: “Lancini al posto di Marconi? È un’opzione, ha bisogno di giocare e il suo migliore allenamento è la partita. E’ un calciatore che conosco e sa cosa voglio dai difensori centrali, qualche dubbio c’è ancora ma parliamo di dubbi positivi. Ho le idee chiare sul modulo, ma cosa che fa la differenza in campo è l’atteggiamento. Lucca o Saraniti? Magari giocheranno entrambi. Ad averne dubbi del genere… significa che puoi fare una scelta su due giocatori che stanno bene”, ha concluso il tecnico siciliano.

La sfida contro la Vibonese, così come la gara contro il Bari – le ultime due in programma prima della sosta invernale – costituiscono uno snodo cruciale della stagione non soltanto in termini di classifica, ma anche e soprattutto sul piano morale. Fra poco più di sei ore, dunque, il Palermo è chiamato a dare risposte chiare ed indicazioni utili sia sul piano concettuale, sia strategico.