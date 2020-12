VIBONESE-PALERMO, DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Dopo il tonfo e la disarmante prova di Foggia, il Palermo torna a giocare in trasferta.

Domenica pomeriggio alle ore 15 andrà in scena Vibonese-Palermo, sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Un vero e proprio banco di prova per la compagine rosanero. Punta nell’orgoglio, il Palermo è reduce dalla vittoria conquistata lo scorso weekend contro la Casertana. Una prestazione brillante e convincente, quella offerta dai siciliani, ai danni di una formazione in difficoltà ed affanno, colpita duramente dal Covid-19. Un match deciso dalle reti di due giovani talenti: Nicola Rauti e Lorenzo Lucca.

Roberto Boscaglia e il suo staff, in occasione del match in programma allo Stadio “Luigi Razza”, dovranno fare a meno ancora una volta di Almici. L’esperto esterno basso ex Hellas Verona, costretto ai box per circa due mesi, non partirà per Vibo Valentia, così come Marconi, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Salvo sorprese, tornerà a disposizione dell’allenatore gelese, invece, Corrado, che ha saltato le ultime partite per un problema muscolare.

Al cospetto degli uomini di Angelo Galfano, il coach ex Trapani confermerà l’ormai consueto 4-2-3-1. Medesimo dispositivo tattico che dovrebbe presentare alcune novità per quanto concerne la scelta degli interpreti. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio del tecnico.

Nulla cambia tra i pali. Davanti a Pelagotti, Somma e uno tra Accardi, Lancini e Peretti comporranno il tandem di centrali difensivi. Se Boscaglia sceglierà di puntare sul difensore palermitano, Doda e Crivello agiranno da esterni bassi. Odjer e uno tra Luperini e Palazzi formeranno il binomio di interni in zona nevralgica. Kanoute e Valente saranno con ogni probabilità ancora una volta gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Rauti il perno centrale, con Silipo e Floriano che scalpitano per una maglia. Infine, Saraniti tornerà ad agire da unico terminale di riferimento del reparto avanzato.

Ecco le probabili formazioni del match tra Vibonese e Palermo.

VIBONESE (3-4-3): Marson; Sciacca, Redolfi, Mahrous; Ciotti, Tumbarello, Rasi, Laaribi; Berardi, Plescia, Statella.

Allenatore: Angelo Galfano.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Doda (Accardi), Accardi (Peretti), Marconi, Crivello; Odjer, Palazzi (Luperini); Kanoute, Rauti, Valente (Floriano); Saraniti.

Allenatore: Roberto Boscaglia.

Indisponibili: Almici.

Squalificato: Marconi.