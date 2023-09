Venezia-Palermo, La Repubblica: “Quarto o quinto posto, la retromarcia di Corini…”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" analizza tutti i temi della vigilia del match tra Venezia e Palermo. Snodo delicato per l'avvio di stagione della compagine rosanero, chiamata a reagire prontamente dopo l'inatteso ko casalingo contro il Cosenza ed al cospetto di un avversario di assoluta caratura. I lagunari guidati da Paolo Vanoli sono certamente autorevoli candidati alla promozione in Serie A, come certifica attualmente la classifica del torneo cadetto dopo le prime sei giornate di campionato. Il noto quotidiano cartaceo nazionale si sofferma sulla frase pronunciata da Corini nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro la formazione veneta: "Sappiamo che vogliamo fare un campionato da protagonisti, la società mi ha chiesto di restare sempre tra il quarto e quinto posto”. L'articolo sottolinea come si tratti di un cambio di rotta rispetto a quanto affermato precedentemente da tecnico e dirigenza che parlavano senza indugi di promozione e lotta per la conquista della Serie A come obiettivi dichiarati. Vero che tecnicamente la quarta o la quinta posizione ti lasciano in corsa per il salto di categoria, ma investimenti ed innesti di spessore effettuati in sede di calciomercato hanno edificato un organico non certo costruito per occupare quel posto in graduatoria. Una frase che ha fatto molto discutere, in ragione del fatto che in precedenza il tenore delle dichiarazioni dei protagonisti aveva lasciato intendere che la posta in palio fosse molto più alta in questa stagione. Un'uscita che va certamente contestualizzata, nell'ambito di una conferenza stampa molto lunga ed articolata, ma che rischia di essere controproducente alla vigilia di una gara delicata, in una stagione lunga ma in cui il Palermo ha il dovere di alzare l'asticella e puntare alla promozione diretta. In chiave formazione, Di Mariano non ci sarà al Penzo per un problema muscolare. Gioca Insigne con Di Francesco e Brunori, anche se Mancuso è una tentazione nell'undici titolare per Corini. Gomes potrebbe affiancare Stulac e Segre in mediana, scalpita Coulibaly. Lund probabile titolare a sinistra, panchina per Aurelio.