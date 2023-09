Venezia-Palermo, Gds: “I tre problemi dei rosa. Tocca a Gomes e Lund, il gioco…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia presenta la sfida di questa sera al Penzo tra il Venezia di Vanoli ed Il Palermo di Corini. Big match della settima giornata del campionato di Serie B che il calendario ha collocato in seno al turno infrasettimanale del torneo cadetto. Il noto quotidiano regionale sottolinea come la squadra rosanero sia chiamata a dare pronte e confortanti risposte sul piano sia della prestazione sia del risultato, dopo lo stop interno patito al Barbera contro il Cosenza di Caserta nell'ultimo turno di campionato. Scivolone che nasce dall'errata convinzione, fortemente condizionata dal risultato pieno, che il Palermo ad Ascoli avesse giocato una grande partita, idem a Reggio Emilia. Risultato e classifica costituiranno i fattori rimari nella valutazione generale, ma la qualità della prestazione rappresenta comunque una base fondamentale al fine di creare le premesse ideali per raggiungere l'obiettivo. L'approfondimento pubblicato sul quotidiano cartaceo evidenzia come dalla gara contro la squadra lagunare sia auspicabile che giungano segnali di crescita sotto il profilo del gioco in casa Palermo. Rosanero migliorati sul piano della solidità difensiva, ma con i soliti problemi in sede di costruzione della manovra e tessitura della proposta offensiva: circolazione fluida della sfera, manca chi gioca la palla di prima, compartecipazione e contributo fattivo dei centrocampisti alla fase offensiva, difficoltà a mettere Brunori nelle condizioni ideali per battere a rete con l'attaccante rosanero troppo spesso spalle alla porta avversaria. Il contropiede, in casa di una squadra che punta alla Serie A, potrebbe essere arma vincente. Venezia reduce dal pari a reti bianche di Brescia, che non ha incantato al Penzo contro Cosenza e Cittadella e che ha altrettanti problemi in termini di qualità e fluidità nello sviluppo del gioco. Di Mariano non ci sarù per problemi muscolari, Insigne giuocherà a destra nel tridente, Di Francesco a sinistra. Lund dovrebbe partire titolare in luogo di Aurelio, qualche dubbio a centrocampo. Gomes dovrebbe tornare schermo davanti la difesa dopo che Stulac ha giocato tre gare consecutive da titolare, Segre è certmente il più in palla sul piano atletico, Henderson non ha demeritato. Vasic appare ancora un corpo estraneo, Coulibaly è fisiologicamente ad oggi ancora fuori dagli schemi della squadra di Corini. Il problema non è chi scenderà in campo nell'undici titolare, vista la qualità eccelsa dell'organico, ma se e come il Palermo riuscirà a migliorare la qualità della sua manovra.