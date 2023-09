Venezia-Palermo, Corriere dello Sport: “Corini cambia, Vasic e Coulibaly. Brunori…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul big match del turno infrasettimanale di Serie B tra Venezia e Palermo. Lagunari reduci dal pari a reti bianche al Rigamonti contro il Brescia, rosanero incappati nella prima sconfitta della stagione contro il Cosenza di caserta capace di sbancare il Barbera con un gol di pregevole fattura firmato da Canotto. Non c'è tempo per analizzare in maniera scrupolosa lo stop interno patito da Brunori e compagni contro il Cosenza, il calendario del torneo cadetto propone subito un impegno probante a stretto giro di posta. Proprio sulla falsariga dello scorso campionato, il Palermo affronta in sequenza Cosenza e Venezia nel girone d'andata, nella stagione precedente gli uomini di Corini incapparono in due sconfitte consecutive. Scenario da non ripetere ed ipotesi da scongiurare nel match di questa sera al Penzo, in cui il tecnico rosanero si aspetta una pronta reazione da parte della sua squadra, desiderosa di tornare a viaggiare a ritmo promozione come fatto in avvio di questa annata calcistica. Il noto quotidiano sportivo nazionale si sofferma sulle possibile scelte di Corini e sull'effetto turnover: Di Mariano si è arreso ad un problema all'adduttore e non ci sarà, Insigne e recuperato e partirà titolare, Mancuso è più di una tentazione per trovare sviluppi alternativi nella produzione offensiva. Probabile rimpasto a centrocampo con Coulibaly e Vasic che potrebbero affiancare Gomes in una linea mediana rivoluzionata rispetto alle ultime uscite. Lund potrebbe essere preferito ad Aurelio in avvio sul binario mancino, Brunori cercherà di rompere il digiuno di gol in questa primo scorcio di campionato. Il bomber rosa non è mao rimasto a secco per più di cinque giornate da quando veste la maglia rosanero. Gara col Venezia che in casa Palermo ha un sapore particolare fin dall'era targata Maurizio Zamparini, tanti gli ex della sfida tra la compagine di Vanoli e la formazione siciliana: dall'assente dell'ultima ora, Di Mariano, a Segre e Stulac, passando per Mateju e Ceccaroni.