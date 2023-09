La Repubblica: “Brunori ancora a secco, il Palermo rivede i fantasmi del passato”

"Brunori ancora a secco, il Palermo rivede i fantasmi del passato". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sulla prestazione offerta dalla squadra di Eugenio Corini contro il Cosenza. Una sconfitta, quella maturata venerdì sera fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", che fa riemergere alcuni difetti della scorsa stagione. "Possesso palla costante ma sostanzialmente improduttivo, poca lucidità per sbloccare una partita in casa contro una squadra avversaria compatta sulla difensiva e alcuni cali di tensione in difesa. [...] con i rosanero colpiti nel momento in cui stavano producendo il massimo sforzo per sbloccare la partita", si legge.