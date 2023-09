Venezia-Palermo, Vanoli: “I rosanero lotteranno per la A, ma io penso a vincere”

LA DIFESA - "Quando sono arrivato al Parma da giocatore, sono rimasto sei mesi in tribuna ma mi sono sempre impegnato e appena c’è stata l’occasione il Mister mi ha fatto esordire e da lì è svoltata la mia carriera. Come ho sempre detto, siamo ancora in una fase in cui dobbiamo cercare la fluidità di gioco e questo sicuramente è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Ad oggi in fase difensiva stiamo facendo molto bene, dico sempre che quando non prendi gol mal che vada finisce 0-0. Se guardiamo i dati, dopo il Palermo, siamo la squadra che crea più occasioni di tutti quindi la buona fase difensiva non sta intaccando il nostro attacco. A Brescia ci hanno ribattuto 12 tiri, complimenti alla loro difesa".

IL PALERMO -"Il Palermo è una squadra forte, lo dimostrano sia i dati, sia la classifica, nonostante abbiano anche una partita in meno. L’anno scorso è subentrata una proprietà molto importante che ha grandi aspettative e secondo me lotteranno per la promozione in Serie A. Deve essere per noi un orgoglio poter sfidare il Palermo da una posizione alta in classifica, non dimentichiamoci però mai dove eravamo l’anno scorso dopo sei giornate. Non serve guardare lontano ma solo alla prossima partita, mantenendo sempre la qualità del lavoro giusta e il morale alto. Il Venezia si sta ristrutturando non sta lottando per la promozione in Serie A, per stare lì in alto ci vuole fame e fatica".