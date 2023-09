Questa la lista dei convocati del tecnico lagunare, Paolo Vanoli, in vista di Venezia-Palermo, valida per il settimo turno di Serie B.

Lunedì alle 20.30 allo stadio "Pier Luigi Penzo" andrà in scena la settimana giornata di Serie B in cui il Palermo affronterà il Venezia. La compagine veneta dovrà fare a meno di Olivieri, mentre come novità c'è l'attaccante Mikaelsson. Riflettori puntati inevitabilmente sul bomber Joel Pohjanpalo. Questa la lista dei convocati del tecnico arancioneroverde, Paolo Vanoli: