PALERMO, I CONVOCATI: DI MARIANO SALTA IL VENEZIA. I DETTAGLI

Sono ventidue i calciatori del Palermo convocati per la sfida in programma martedì sera allo Stadio "Per Luigi Penzo".

Questi i calciatori rosanero convocati dal tecnico Eugenio Corini per la gara contro il Venezia, in programma martedì 26 settembre, alle ore 20:30, allo Stadio "Pier Luigi Penzo". Francesco Di Mariano ha interrotto in via precauzionale la seduta di rifinitura di oggi a causa di un risentimento muscolare all'adduttore e non sarà disponibile per il match di domani sera, così come Nicola Valente e Alessio Buttaro.