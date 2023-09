Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma martedì sera contro il Venezia. Alle ore 20:30, allo Stadio "Pier Luigi Penzo", andrà in scena la sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno in campo quattro giorni dopo la prima sconfitta rimediata contro il Cosenza fra le mura amiche del "Renzo Barbera". Dieci i punti incassati fin qui dalla squadra di Eugenio Corini con sette reti all'attivo e due gol subiti.

Al cospetto della squadra allenata da Paolo Vanoli, reduce dal pareggio per 0-0 ottenuto contro il Brescia in trasferta, Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Francesco Di Mariano che ha interrotto in via precauzionale la seduta di rifinitura a causa di un risentimento muscolare all'adduttore. Oltre ad Alessio Buttaro e Nicola Valente. Il numero 30 rosanero è stato sottoposto nei giorni scorsi ad indagini strumentali, che hanno evidenziato una lesione miotendinea di primo grado dell'adduttore destro.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio del tecnico originario di Bagnolo Mella, che dovrebbe puntare ancora una volta su un elastico 4-3-3, che può diventare all'occorrenza una sorta di 4-2-3-1.

Davanti a Pigliacelli, Lucioni e Ceccaroni comporranno il tandem di centrali difensivi; Mateju e Lund (in vantaggio su Aurelio) esterni bassi sulle rispettive corsie. Stulac, nelle vesti di playmaker, dovrebbe guidare un centrocampo completato da due intermedi fra Segre, Vasic e Gomes. Corini, infatti, potrebbe concedere un turno di riposo a Henderson, contro il Cosenza uscito anzitempo dal campo per via di un leggero problema ai flessori. Di Francesco e Insigne larghi formeranno il tridente con il solito Brunori terminale offensivo. Con Mancuso e Soleri che scalpitano, pronti ad incidere a partita in corso.

Ecco le probabili formazioni del match Venezia-Palermo:

FORMAZIONI

Serie B 26/settembre ore 20:30 VENEZIA PALERMO 4-3-3 Modulo 4-3-3 Paolo Vanoli Allenatore Eugenio Corini

In campo Jesse Joronen 1 Francesco Zampano 7 Giorgio Altare 15 Jay Idzes 4 Marin Šverko 33 Egill Mikael Ellertsson 77 Tanner Tessmann 8 Gianluca Busio 6 Dennis Johnsen 17 Joel Pohjanpalo 20 Denis Cheryshev 21 Mirko Pigliacelli 22 Ales Mateju 37 Fabio Lucioni 5 Pietro Ceccaroni 22 Kristoffer Lund 3 Jacopo Segre 8 Leo Stulac 6 Claudio Gomes 4 Roberto Insigne 11 Matteo Brunori 9 Federico Di Francesco 17