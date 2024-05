Tuttosport: “Venezia ipoteca finale, Palermo meritava di più. Si decide al Penzo…”

Venezia che firma un blitz pesantissimo al Barbera con una gara solida ed oculata, Palermo che avrebbe certamente meritato di più ma acui adesso servirà un vero e proprio miracolo sportivo per conquistare la finale dei playoff di Serie B. Questa la fotografia della semifinale d'andata disputata lunedì sera al Barbera tra rosanero e lagunari nella disamina pubblicata sull'edizione odierna di Tuttosport. Brava e sorniona la squadra di Vanoli, che ha irretito con padronanza di palleggio e giropalla ragionato la squadra di Mignani, togliendole ritmo, intensità e dilatando la frequenza delle iniziative offensive rosanero. La sfida è stata equilibrata e molto tattica, tra due formazioni molto attente a mantenere densità e distanze, senza scoprirsi ed offrire il fianco all'avversario. Palermo meno arrembante e più conservativo rispetto al preliminare con la Sampdoria, attento a non commettere gli errori di interpretazione ed atteggiamento che gli sono costati il match qualche settimana fa in regular season con Corini alla guida. La prestazione dei padroni di casa è stata attenta, disciplinata ma non rinunciataria, con Brunori e compagni che sono anche riusciti ad alimentare a tratti forcing e pressione sui veneziani, creando diverse palle gol non sfruttate. Un paio di proteste per un presunto atterramento di Gomes in area ed un fallo di mano di Svetko, giudicato ida direttore di gara e Var. Chances rosa con Lucioni, Soleri, Diakitè e Ranocchia, prim adella stoccata di Pierini che ha battuto Desplanches ipotecando successo e conquista della finale. Lagunari che hanno un piede e mezzo già nell'ultimo atto dei playoff di Serie B, Plaermo che dovrebbe vincere con due gol di scarto al Penzo per ribaltare esito e scenari di questa doppia sfida. Tutto si deciderà venerdì sera in laguna, sarà interessante vedere come le due squadre approcceranno un match in cui le esigenze sono in antitestisi, Palermo che dovrà cercare un'anima propositiva senza troppe riserve per sperare nella rimonra, lagunari che potranno gsetire serenamente tra le mura amiche vantaggio acquisito e posizione in classifica che li premierebbe a parità di punteggio e differenza reti. Anche un ko con un solo gol di sacrto, infatti, qualificherebbe la squadra di Vanoli alla finale.