Palermo-Venezia, Busio: “Fatto grande match al Barbera, conquistiamo finale al Penzo”

Venezia solido, cinico e concreto, che ha portato a casa una vittoria pesantissima al Barbera nel primo atto della doppia semifinale dei playoff di Serie B contro il Palermo di Mignani. Gara molto tattica ed equilibrata al Renzo Barbera, con buona intensità e notevole applicazione in fase di non possesso su entrambi i fronti. Ritmi non altissimi, grande densità, qualche folata da una parte e dall'altra sempre con raziocinio e cautela per non smarrire coesione e distanze tra i reparti. Il Palermo ha tenuto testa molto bene alla compagine di Vanoli, rischiando pochissimo ed avendo il torto di non riuscire a capitalizzare quelle tre chances propizie costruite per trovare il vantaggio. Una rete di Brunori e compagni avrebbe certamente cambiato l'inerzia psicologica del match, indirizzandolo su un binario certamente favorevole per i padroni di casa. Il gol, invece, l'ha trovato il Venezia, forse nel miglior momento della squadra di Mignani, protesa in forcing in avvio di secondo tempo. La stoccata di Pierini ha tagliato le gambe ai siciliani, che non sono più riusciti a riequilibrare le sorti del match. Adesso il Venezia ha marcatamente i favori del pronostico per il passaggio del turno: solo una vittoria al Penzo con almeno due gol di scarto consentirebbe al Palermo di ribaltare clamorosamente l'epilogo di questa doppia semifinale. Gianluca Busio, centrocampista statunitense tra i migliori in campo tra i lagunari al Barbera, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine del match vinto di misura dalla formazione di Vanoli.