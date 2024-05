Palermo, Gds: “Buona gara non basta contro questo Venezia. Nulla è perduto, ma…”

La strada verso la finale si fa ripida ed estremamente in salita. Un Palermo intenso, applicato e generoso si infrange su solidità, esperienza e spessore di un Venezia cinico al punto giusto per gestire le folate rosanero e colpire al momento giusto la formazione di Mignani. Il mancino di Pierini ad inizio ripresa ha gelato gli ardori della squadra siciliana, mettendo significativamente in discesa il percorso dei lagunari verso l'ultimo atto dei playoff di Serie B. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia ha sottolineato come il Palermo abbia disputato una buona gara, ma non sufficiente per avere ragione di una compagine che si è confermata tra le più granitiche e forti del torneo cadetto. Un match equilibrato e molto tattico, giocato sul filo del rasoio, che i rosanero hanno interpretato in maniera diversa rispetto a quella arrembante e garibaldina vista contro la Sampdoria. Rosa meno arrembanti ed a ritmi più cadenzati, circostanza fisiologica in ragione delle energie profuse appena due giorni prima contro i blucerchiati, Palermo che non aveva la forza nelle gambe per giocare una gara offensiva ed aggressiva come al cospetto della formazione di Pirlo. Venezia avversario diverso, ben più fisico e quadrato, dotato di cifra tecnica e tasso di esperienza di primordine come dimostra la classifica finale della regular season. L'articolo a firma Carlo Brandaleone evidenzia come nulla sia perduto ma, obiettivamente, conquistare la finale per Brunori e compagni diventa adesso un'impresa a dir poco problematica. Rosa che dovrebbero imporsi al Penzo con due gol di scarto e si mangiano le mani per le chance sprecate ieri con Lucioni e Ranocchia in apertura di ripresa. Dopo il mancino di Pierini la gara è scivolata via all'insegna di nervosismo e frustrazione per i padroni di casa, il Venezia sempre più convinto dei suoi mezzi ed autorevole ha portato a casa il successo senza patemi, con una buona dose di esperienza e malizia nella gestione dei convulsi minuti finali.