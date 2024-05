Venezia, Vanoli: “Palermo grande squadra, ci metterà in difficoltà”

"Una partita tosta davanti a un grandissimo pubblico... ma è solo una delle due quindi piedi per terra e recuperiamo. Faranno di tutto per metterci in difficoltà ma abbiamo il vantaggio di giocarci il ritorno in casa. Di Pierini sono contento perché ha potenzialità e mezzi importanti. Non mi piace abbassare i ritmi. A volte quando gestiamo il pallone ci allunghiamo e siamo costretti a correre indietro. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché oggi non era facile. Perché ho iniziato a fare l'allenatore di una prima squadra così tardi? Ho fatto una cosa molto bella che si chiama gavetta. L'ho fatta in Nazionale, ho avuto questo piacere. Non si tratta di tempo perso ma guadagnato. L'opportunità è arrivata ormai e guardo con serenità al futuro. Spero di far sognare anche i miei tifosi. Di che cosa dovremmo aver paura nel ritorno? Di noi stessi. In campionato a volte abbiamo sbagliato qualcosa non dico nella preparazione. Questa semifinale è ancora aperta, dobbiamo essere bravi ad andare in campo con la voglia di vincere perché siamo portati a far questo. Siamo quelli che hanno fatto più gol di tutti. Stasera siamo stati eccezionali con grosso sacrificio davanti a un pubblico importante. Il mio futuro? La prossima partita. Penso a questo perché è da un anno e mezzo che lavoriamo sodo".