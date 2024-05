Mignani: “Crediamo di poterla ribaltare a Venezia. Desplanches verrà valutato”

Primo turno amaro per i rosanero, puniti da uno dei pochi tentativi verso la porta di Desplanches. Proprio il giovane portiere sfortunato nel finale, con la sua presenza in forte dubbio per il ritorno. Al "Penzo" i siciliani dovranno vincere con almeno due reti di scarto per accedere in finale. Questo il pensiero in sede di conferenza stampa di mister Michele Mignani:

“La squadra ha fatto la prestazione nella maniera giusta, è entrata in campo conscia di giocarsela al meglio e a tratti per me abbiamo fatto meglio dell’avversario, poi il gol ha fatto male. In quel momento nessuno pensava potessimo subire gol. Dovevamo fare qualcosa in più. Crediamo di poter andare a Venezia e ribaltare il risultato. Abbiamo buttato gli ultimi minuti di partita ci siamo innervositi. Partita spezzettata, a volte ci precludiamo la possibilità di giocarcela. Dovevamo gestire meglio i minuti finali. Il gol non l’ ho rivisto, si mischia la bravura dell’avversario a poter fare meglio. È stato un episodio. Traorè? Pensavo di ottenere quello che gli vedo fare in allenamento bravo nell’uno contro uno e negli spazi stretti. Non abbiamo sbagliato tante scelte, il Venezia ha tanta fisicità in difesa. Siamo riusciti a creare qualcosa, se riuscissi sfruttare gli angoli… Ma anche li hanno tanta struttura e si sono opposti bene. Faccio i complimenti alla squadra, sono stati in campo bene. Pensate che il Venezia sia così tranquillo? Secondo me no. Quindi c’è possibilità anche per noi. Desplanches verrà valutato nei prossimi giorni, così come Lund. Non credo sia nulla di grave. Ma si giocano tante partite in pochi giorni, bisognerà capire e gestire. Ora bisogna crederci e fare due gol più di loro”.