La Repubblica: “Ora è dura, questo Palermo può giocarsela al Penzo. Ko immeritato”

Un buon Palermo cede di misura al Barbera contro il Venezia di Vanoli e vede complicarsi non poco la strada verso la finale dei playoff di Serie B. La squadra di Mignani ha fatto la partita che doveva e poteva fare, in considerazione delle energie fisiche e mentali profuse appena un paio di giorni addietro, nel preliminare vincente contro la Sampdoria. La disamina pubblicata sull'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" rende comunque merito alla prova offerta da Brunori e compagni, sottolineando come trattasi di una sconfitta ben diversa da quella netta e vistosa nel punteggio patita al Barbera nella regular season. Il noto quotidiano cartaceo sottolinea come i rosanero non meritassero la sconfitta, in ragione di una gara equilibrata, giudiziosa ed a tratti di buona intensità, in cui hanno tenuto testa al Venezia e fatto anche meglio degli ospiti in alcuni frangenti, avendo il torto di non aver capitalizzato le tre chance nitide per andare in vantaggio. La svolta nella ripresa, con un'occasione propizia per Ranocchia ed un forcing iniziale dei rosa che non ha trovato il guizzo o la zampata utili a cambiare la storia del match. quindi il sinistro estemporaneo di Pierini che ha rotto l'equilibrio e colpito il Palermo nel morale, poco prima Marconi aveva salvato in scivolata proprio sul numero dieci di Vanoli. Tuttavia, il Palermo visto ieri al Barbera può provare a giocarsi le sue carte al Penzo, anche se realisticamente adesso serve un'impresa calcistica per conquistare la finale. Chissà che il raddoppio firmato Dembelè, annullato per un offside millimetrico, non possa essere un segnale del destino in vista del match di ritorno in programma venerdì sera al Penzo.