Gazzetta dello Sport: “Vanoli decisivo. Traorè acerbo, Insigne flop. Tiro Pierini…”

Venezia che passa con esperienza, cinismo e solidità al Barbera, mettendo una seria ipoteca sulla conquista della finale dei playoff di Serie B. l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport fotografa il match di andata delle semifinali tra rosanero e lagunari, che ha visto prevalere di misura la formazione di Vanoli e complicato tremendamente il percorso del Palermo verso la finale. Un Barbera ancora una volta meraviglioso, uno spettacolo di colori, voci e passione allo stato puro con l'ennesimo sold out nel giro di quarantottore. Decisive, secondo quanto osservato dalla rosea, le mosse dalle panchine, con un Palermo meno audace e più conservativo rispetto a quanto visto contro la Sampdoria ed un Venezia granitico e bravo ad irretire con il palleggio la squadra di Mignani. Siciliani troppo monocorde e preoccupati di coprire il campo alle loro spalle, poca intensità e folate avvolgenti ma prevedibili, infrantesi regolarmente sulla fisicità dei centrali difensivi lagunari, tanti cross ed una serie di corner senza esito per la squadra di Mignani. Ospiti che hanno gestito il match con personalità e disinvoltura, piazzando la stoccata ferale con Pierini in apertura di ripresa. Diagonale mancino dal limite, non così angolato e certamente non imparabile per Desplanches. Da lì hanno regnato confusione e nervosismo in casa Palermo, Mignani ha gettato nella mischia senza esito l'acerbo Traorè ed un Insigne ancora una volta deludente, lasciando in panchina Mancuso e regalando solo una manciata di minuti a Di Francesco. Dopo il vantaggio ospite, i cambi di Vanoli hanno ulteriormente corroborato equilibri ed automatismi in seno ai veneti, il Palermo si è via via smarrito. Brunori e Pohjanpalo non hanno inciso, al Palermo sarebbe servita qualche giocata in verticale ed un fraseggio palla a terra che scompaginasse la densità del Venezia, ma i rosa non hanno mai prodotto nulla di tutto ciò. Ora servirà più di un'impresa al Penzo per cambiare la storia di questa semifinale, i tifosi rosa sperano in un Brunori in modalità regular season, quando proprio nell'impianto veneziano il bomber rosa firmò tripletta e successo della squadra allora guidata da Corini.