Palermo-Venezia, Mignani: “Grande lavoro di Vanoli. Alle volte basta un episodio…”

Primo turno amaro per i rosanero, puniti da uno dei pochi tentativi verso la porta di Desplanches. Proprio il giovane portiere sfortunato nel finale, con la sua presenza in forte dubbio per il ritorno. Al "Penzo" i siciliani dovranno vincere con almeno due reti di scarto per accedere in finale. Questo il pensiero ai microfoni di Sky Sport di mister Michele Mignani:

"Abbiamo concesso un metro in più a Pierini e ci ha castigato. Anche noi abbiamo avuto le nostre possibilità ma c'è un'altra partita. Il Palermo ha vinto a Venezia in campionato? Dobbiamo andare a giocarcela per vincere, sarebbe sciocco non prepararla in questo modo e sarebbe ancora più sciocco non crederci. Dobbiamo essere lucidi e freddi. Dobbiamo recuperare le energie e provarci. Il Venezia è una squadra forte, Vanoli ha fatto un gran lavoro. Per me lo è anche il Palermo, avremmo potuto spostare il doppio confronto nei nostri binari ma poi basta un episodio".