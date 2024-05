Serie B, Pasqualin sui playoff: “Venezia meglio del Palermo, Catanzaro può stupire”

Primo atto della doppia semifinale dei playoff di Serie B conquistato dal Venezia. Con una prestazione solida, acuta e cinica quanto basta, la squadra di Vanoli ha avuto ragione al Barbera di un buon Palermo, che ha tenuto testa a Pohjanpalo e compagni, rischiando poco e creando anche alcune occasioni da rete propizie, senza però mai riuscire a concretizzare le sue iniziative in fase offensiva. Venezia che invece ha gestito possesso della sfera e difeso con ordine e fisicità sulle folate rosanero, piazzando anche una stoccata ferale col mancino di Pierini in apertura di ripresa. Un risultato che penalizza oltremisura la formazione di Mignani rispetto alla prestazione offerta sul manto erboso dell'impianto di viale del Fante, ma che di fatto ipoteca l'accesso alla finale per gli arancioneroverdi. Lagunari che potranno anche permettersi di perdere di misura venerdì prossimo al Penzo, in virtù della migliore posizione in classifica ottenuta al termine della regular season. Il noto procuratore sportivo, Claudio Pasqualin, si è espresso in merito al match del Barbera nel corso di un'intervista concessa all aredazione di TMW.