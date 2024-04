Serie B, panchine roventi: Corini, oggi l’esonero? A Lecco il ritorno di Malgrati

La panchina del Palermo è in bilico e potrebbe esserci l'esonero di Corini oggi. La società ha avuto contatti con altri tecnici, tra cui Grosso, ma la situazione si è bloccata. Anche Gattuso è stato sondato ma ha rifiutato. Le quotazioni di Giampaolo stanno crescendo come possibile sostituto, insieme all'ex BariMichele Mignani, il quale ha trascinato in due anni il club pugliese a vincere il campionato di Serie C e alla finale playoff di B, persa con il Cagliari. A Lecco, Aglietti è stato esonerato e oggi dovrebbe arrivare l'ufficializzazione dell'arrivo di AndreaMalgrati. Questo il tema dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.