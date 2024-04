Palermo, Grosso non sale in corsa: prende quota l’ipotesi traghettatore. Nomi e dettagli

Palermo ancora in pieno limbo, con Corini ormai virtualmente esautorato e vicinissimo all’esonero e la contestuale ricerca dell’erede del coach di Bagnolo Mella che non ha sortito i frutti sperati. Dopo il no cortese di Rino Gattuso, che ha preferito declinare la proposta di subentrare in corsa sulla panchina del club di viale del Fante, Gardini e Bigon sono andati forte su FabioGrosso, ex tecnico del Frosinone artefice della promozione dei ciociari in Serie A nella scorsa stagione. Ancora sotto contratto con il Lione fino al prossimo giugno, l’ex esterno di Inter, Palermo e Juventus ha avviato i contatti con la dirigenza rosanero. Quadra economica e burocratica da trovare e un contratto di oltre due anni, con scadenza 2026 per prendere subito le redini della squadra siciliana e gettare le basi per un progetto a medio termine a prescindere dall’epilogo del corrente finale di stagione. Parevano esserci i presupposti per la fumata bianca, ma le perplessità di Grosso rispetto ad un immediato subentro in corso d’opera hanno finito per creare un’impasse e le quotazioni di Fabio Grosso come potenziale erede di Corini sono scese vertiginosamente.