Sampdoria, Stojanovic sfida il Palermo: “Dobbiamo continuare così, siamo forti”

"Sono molto contento per il primo gol in questo club forte, ringrazio i tifosi per questa atmosfera, sono troppo forti". Lo ha detto Petar Stojanovic , intervistato ai microfoni ufficiali del club blucerchiato. Il difensore della Sampdoria , prossimo avversario in campionato del Palermo , ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine ligure contro la Ternana . Ma non solo...

"Sono felice per la vittoria, è troppo importante per noi. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e ci alleneremo ancora più forte per arrivarci. Abbiamo cambiato mentalità, dobbiamo giocare così tutte le partite. Chi è entrato è stato bravo, anche per cinque minuti bisogna lasciare il sangue in campo. Ci alleniamo bene, siamo sereni, abbiamo passato tanti momenti difficili, il calcio è questo. L'importante è essere riusciti ad andare avanti. Siamo felici di essere in zona playoff. Tutti vogliamo giocare tanti minuti, sono entrato quasi alla fine: voglio dimostrare che ho voglia di giocare bene. Ringrazio tutti di essere stati con me nei momenti difficili. Siamo una squadra forte e dobbiamo continuare così", ha concluso.