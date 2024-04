Sampdoria, De Luca dopo la tripletta: “Testa al Palermo, abbiamo sette finali”

"Voglio ringraziare i miei compagni, il mister, lo staff, tutte le persone che mi sono state vicine, il merito va a loro che mi hanno fatto stare tranquillo e sereno". Così Manuel De Luca , intervenuto ai microfoni ufficiali del club blucerchiato dopo la tripletta siglata ai danni della Ternana . "Sono contentissimo, è la prima tripletta nel professionismo, me la merito perché ho lavorato veramente tanto. Me la godo e ringrazio anche i tifosi, è stata una bolgia anche oggi (ieri, ndr)", le sue parole.

"Dobbiamo continuare su questa strada. Il rigore? Mi sono preparato bene, in passato avevo sbagliato. Ero sicuro di me, il secondo gol è stato bellissimo, merito anche a Stojanovic che ha messo due bellissime palle. E' una Samp che sta bene, spensierata, determinata. Stiamo lavorando nei minimi dettagli, si sta vedendo. Dobbiamo continuare così e rimanere con i piedi per terra, abbiamo sette finali. Pensiamo già al Palermo", ha concluso l'attaccante della Sampdoria, prossimo avversario in campionato dei rosanero.