Serie B, Canovi: “Parma, Venezia e Cremonese top. Palermo ed esonero Corini… “

La lotta al vertice in Serie B si fa sempre più avvincente ed interessante. Il Parma ha staccato nuovamente il Venezia, riacciuffando il Palermo in extremis e confermando di essere meritatamente la capolista del torneo cadetto, la Cremonese di Stroppa ha regolato di misura proprio i lagunari di Vanoli, proseguendo la vertiginosa ascesa in classifica. Como e Catanzaro continuano a correre e stupire, idem il Cittadella di Gorini. Palermo in crisi ed in netto ritardo sulle posizioni che contano, Corini si morde le mani per aver dilapidato un doppio vantaggio al Tardini nei minuti di recupero. Serie B che si conferma campionato equilibrato, estenuante e ricco di sorprese, come conferma il noto operatore di mercato, Dario Canovi, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di TMW.