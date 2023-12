Corini: “Ormai c’è un’accezione negativa su tutto. Guardate il percorso del Parma…”

“Pareggiare così fa male, siamo arrivati ad un centimetro dalla vittoria contro la peggior squadra che potevamo affrontare. Il Parma per le risorse che ha è forse la migliore. C’è amarezza, ma anche consapevolezza: è un punto di ripartenza per noi importante. Nella prima parte del primo tempo abbiamo controllato il gioco, non ricordo parate di Pigliacelli. Siamo riusciti a difendere bene. Peccato nella ripresa aver preso gol dopo 5 minuti; il gol del 3 a 1 sembrava potesse portare l’inerzia dalla nostra parte. Peccato per quelle palle inattive finali che hanno condizionato il risultato. Ma abbiamo fatto una partita molto intensa. A volte servono anche partite di questo tipo. Il Parma è una squadra che ti mette lì, ma sul 2-1 abbiamo sfiorato il gol con Lucioni. E abbiamo difeso in maniera coesa. Poi il Parma quando mette un certo tipo di attaccanti, ti fa soffrire. È una squadra importante, di qualità, ma la capacità è stata quella di tenere botta. La squadra ha le energie e l’entusiasmo per uscire da questa situazione ma non dobbiamo rischiare in questo tipo di partite. Possiamo fare meglio, lo sappiamo; dobbiamo fare queste prestazioni in questo momento. Si ha un'accezione negativa su tutto. Secondo me abbiamo fatto una buona partita. Ora non voglio parlare di obiettivi, guardati il percorso del Parma in questi tre anni. So che il livello delle aspettative è sempre molto alto a Palermo. La squadra ha sofferto la pressione del Parma, avremmo potuto raggiungere un grande risultato. Ma abbiamo difeso con consapevolezza e con ordine. Dobbiamo stare dentro questo campionato, perché la Serie B è strana. Stiamo vivendo un momento di difficoltà oggettiva".