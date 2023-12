Palermo, verso la Cremonese: emergenza difesa e voglia di stupire. Scelte Corini…

Natale di lavoro in casa rosanero. Il calendario del torneo di Serie B non concede tregua nel cuore delle festività, prima della lunga pausa invernale che vedrà il Palermo tornare in campo nel 2024, per la precisione il 13 gennaio prossimo, contro il Cittadella. Prima di staccare la spina dal campo e concentrarsi sulla sessione invernale di calciomercato, però, c'è da vivere, interpretare e possibilmente vincere, il big match del boxing day contro la Cremonese di Giovanni Stroppa. Avversario di rango assoluto, in ragione di un organico che definire stellare non è eccessivo per gli standard medi della categoria. Vazquez, Coda, Quagliata, Collocolo, basta menzionare questi profili per rendersi conto della cifra tecnica complessiva che è in grado di esprimere la formazione grigiorossa. Parabola ascendente verso le zone nobili della graduatoria, l'incidente di percorso aul campo della Feralpisalò, il poker roboante rifilato in appena un tempo al Modena di Bianco. Palermo che, alle prese con diverse assenze, dovrà essere perfetto o quasi per riuscire a prevalere sulla compagine lombarda. Corini esce con sensazione forti e controverse dalla trasferta di Como. In riva al lago la squadra rosanero ha dimostrato di essere un paziente che dà segnali sensibili di ripresa, tra progressi e croniche ricadute nell'arco dei novanta minuti, che si dimena alla ricerca di una definitiva guarigione non ancora del tutto compiuta. L'ottimo primo tempo, autorevole, lineare e brillante anche sul piano della qualità del gioco espresso, la reazione dopo il ribaltone comasco, le prestazioni molto incoraggianti di Graves, Di Francesco, Gomes, Segre ed Insigne. A fare da contraltare, il consueto blackout letale nei primi minuti della ripresa e al desio del match, con errori figli di fragilità mentale e nervosa che inibiscono un rilancio decisivo in classifica. Ora una gara di prestigio, ricca di insidie, difficoltà e motivazioni forti, per provare a compiere un determinante passo al fine di uscire dal tunnel della crisi. Marconi, dopo la grave e fatale ingenuità del Sinigaglia, ha rimediato ben tre turni di squalifica. L'assenza dell'ex Monza, unitamente al quasi certo forfait di Lucioni ed alle condizioni ancora imperfette di Ceccaroni, complica di molto la situazione nel reparto difensivo. Il tecnico di Bagnolo Mella dovrà probabilmente ricorrere a scelte obbligate. Davanti a Pigliacelli, Graves agirà da laterale basso di destra, Mateju o Ceccaroni al finaco di Nedelcearu con Lund esterno basso sul binario mancino. Noie muscolari nel finale di gara a Como per Gomes che dovrebbe comunque essere regolarmente in campo contro la Cremonese. Henderson e Segre confermatissimi al suo fianco in zona nevralgica. Stulac in preallarme, ma comunque pronto a subentrare e contribuire in corso d'opera come già fatto al Sinigaglia, con la splendida palla inattiva che ha ispirato il gol del momentaneo 2-3 firmato Graves. Panchina per Vasic. Zero dubbi davanti, Il tridente, grazie alla crescita esponenziale di condizione e rendimento di Insigne e Di Francesco, sta iniziando ad aumentare indici di pericolosità e vena realizzativa. Brunori, grande partita da volano e terminale di manovra anche a Como, pronto a guidare l'attacco ed a rimpinguare il suo bottino stagionale di reti, stimolato dalla sfida tra bomber con un totem del gol in Serie B come Massimiliano Coda. Non mancano di certo le carte da giocarsi in corso d'opera nel reparto avanzato a Corini: Mancuso e Soleri scalpitano, pronti a dare linfa a trazione laterale nel tridente anche Di Mariano e Valente.