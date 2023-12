Palermo, Beppe Accardi: “Non credo a calciomercato massiccio, penso che club rosa…”

L'eco del rimpianto risuona ancora dal lago di Como. Tuttavia, non c'è tempo di rimuginare. Domani al Barbera arriverà la Cremonese di Giovanni Stroppa, per un boxing day che profuma di playoff. Tra squalifiche ed infortuni il Palermo di Corini perde pezzi ma ha ritrovato spirito, compattezza ed anche la via del gioco al Sinigaglia. C'è voglia di chiudere l'anno solare con una grande prestazione davanti al proprio pubblico, magari conquistando l'intera posta in palio contro i grigiorossi per poi tuffarsi nella sessione invernale di calciomercato. A questo proposito sembra avere le idee chiare sulle strategie del club targato City Football Group, Beppe Accardi, ex calciatore rosanero e noto procuratore, che si è così espresso ai microfoni di TMW.