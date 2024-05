Palermo, TuttoSport: “I playoff dei fantastici quattro. Il futuro è nelle loro mani”

I playoff di Serie B vedranno i portieri Stankovic, Desplanches, Fulignati e Lezzerini come protagonisti. Stankovic, figlio di Dejan, ha giocato bene durante la sua prima esperienza tra i professionisti, migliorando costantemente. Desplanches, ex giocatore del Milan, è stato notato e acquistato dal Palermo dopo aver giocato per il Trento. È considerato una promessa per il calcio italiano. Fulignati, ex giocatore del Cesena, ha vinto due volte la Serie C con il Perugia e il Catanzaro. È un portiere affidabile e viene apprezzato per le sue abilità di costruzione del gioco. Lezzerini, prodotto della Fiorentina, ha avuto una pausa nella sua crescita a causa di due gravi infortuni al ginocchio. Il presidente del Brescia, Cellino, ha grandi aspettative per lui e spera che entrambi possano tornare in Serie A.