Sampdoria, Borini: “Sogniamo ancora la A. Palermo? All’andata è stata la svolta”

Le parole dell'attaccante della Sampdoria, Fabio Borini, in vista del prossimo impegno dei blucerchiati.

“ La sfida in casa all’andata contro il Palermo ha rappresentato la svolta del nostro campionato “.

Sono queste le parole del calciatore della Sampdoria, Fabio Borini , intervistato da Radio TV Serie A sul prossimo match in programma venerdì sera al "Renzo Barbera" contro il Palermo e valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B.

“Eravamo in un momento negativo ma ci ha fatto capire che potevamo competere anche con le migliori . Siamo sulla cresta dell’onda e va cavalcata “.

"Sono venuto qui in un momento difficile - prosegue l'attaccante - ma le sfide danno stimoli. Il sogno da inizio anno è sempre lo stesso, tornare in Serie A. Avere in panchina un Campione del Mondo è stimolante, Pirlo è schietto, sa cosa chiedere ai giocatori, senza raccontare storie. Parla poco ed ha un grande equilibrio emotivo, ciò ci infonde equilibrio e stabilità".