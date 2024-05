Sampdoria, verso il Palermo: Girelli in gruppo, out Pedrola e Murru. Darboe…

Prosegue la marcia di avvicinamento della Sampdoria alla sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per il turno preliminare dei playoff. Ieri, al "Mugnaini" di Bogliasco, Andrea Pirlo e il suo staff hanno sottoposto i blucerchiati ad un allenamento mattutino ad alta intensità: forza in palestra, attivazione sul campo principale, torelli, esercitazioni per il possesso e partitella in spazi ridotti. Regolarmente in gruppo Stefano Girelli; alla fase senza pallone ha partecipato anche Ebrima Darboe, che ha poi proseguito con una sessione differenziata. Lavori singoli - informa il club ligure - anche per Leonardo Benedetti (che ha smaltito la febbre) e Nicola Murru. Cure per Estanislau Pedrola. Murru, che ha saltato le ultime due sfide di campionato, secondo quanto riportato da "Il Secolo XIX", è in dubbio per la trasferta in Sicilia: il suo rientro potrebbe slittare. Oggi, martedì 14 maggio, seduta al pomeriggio.