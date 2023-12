Palermo, Tuttosport: “Festa calcio al Tardini. Ok Pecchia, Corini traballa ancora”

L'edizione odierna di Tuttosport analizza il pirotecnico e rocambolesco pari del Tardini tra Parma e Palermo. Dall'euforia di Pecchia per una gara dominata dai ducali e riacciuffata in extremis nel recupero, rimontando un doppio svantaggio in pochi minuti, al malcelato rimpianto di Corini che assaporava già il gusto di un successo che poteva segnare una svolta. Secondo il noto quotidiano sportivo, la panchina del tecnico di Bagnolo Mella resta traballante, in virtù dei soli due punti raccolti nelle ultime quattro gare e delle difficoltà rosanero in termini di gioco e personalità. La partita prende vita e corpo sulle prodezze straordinarie di Matteo Brunori, che punisce Chichizola due volte in venti minuti con esecuzioni balistiche d'alta scuola: lob da cinquanta metri col contagiri in avvio, quindi splendido destro agiro dai venti metri all'incrocio dei pali. Parma che spinge, gioca e domina, sprecando molto dalle parti di Pigliacelli. Estevez, complice una deviazione decisiva di Lund, la riapre all'alba della ripresa. Ducali sempre più padroni e Palermo rannicchiato sulla difensiva a protezione di Pigliacelli. Chance ghiotte per Bonny, Bernabé e Mihaila, blitz offensivo di Lucioni, poi tris di Segre. Sembra finita, ma il Palermo commette l'errore di abbassarsi troppo e non riesce ad arginare con esperienza, malizia e cattiveria l'assalto finale del Parma. Mihaila la riapre con un destro chirurgico, Charpentier fa impazzire il Tardini al minuto novantasei, difesa di Corini statica e svagata in marcatura nella circostanza. Pecchia gongola per un punto che equivale ad una vittoria, primato in solitaria e Venezia staccato. Corini mastica amaro per quello che poteva e doveva ormai essere, ma non è stato.