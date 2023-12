Palermo, Corriere dello Sport: “Perle Brunori, emozioni al Tardini. Corini beffato”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivive la girandola di emozioni vissute ieri al Tardini dove Parma e Palermo hanno impattato con uno spettacolare 3-3. Sfida vibrante ed avvincente quella tra la capolista del torneo cadetto e la formazione di Corini, una contesa aspra ed infinita caratterizzata da emozioni a raffica. Le perle balistiche di Brunori, due gol d'autore, che hanno illuso il Palermo di poter trovare la vittoria della svolta proprio nel match più probante della stagione,il volume di gioco e le occasioni in serie prodotti da un Parma dominante, l'cuto di Estevez, il tris di Segre, la stoccata di Mihaila e il pari all'ultimo respiro di Charpentier. Tardini in estasi per la zuccata del pari, dopo un forcing tambureggiante ed irriducibile dei ducali, che hanno letteralmente schiacciato il Palermo nella propria area non arrendendosi ed evitando il ko quando le speranze erano davvero ridotte a lumicino. Palermo che ha contestato una presunta posizione di offside attivo sul 2-3 di Mihaila, ma dopo il silent check Massa non è stato richiamato a vivisezionare l'azione al Var. Poi la palla disperata buttata in area da Bernabé al minuto novantasei, l'ultima utile prima del triplice fischio, la difesa rosa in bambola e Charpentier libero di girare di testa sul secondo palo, battendo Pigliacelli e facendo esplodere i tifosi emiliani presenti al Tardini. Un punto che premia carattere ed indole indomita di un Parma sempre più protagonista del campionato di Serie B, pari che ha invece il sapore amaro della beffa per il Palermo di Corini, avanti 1-3 con solo il recupero da giocare, che pensava già di averla vinta. Poteva essere quella svolta indispensabile per uscire dalla crisi e ripartire di slancio in campionato, resta invece in dote solo un carico pesante di rimpianti in casa rosanero.